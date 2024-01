Marché de l’Estaque Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement, lundi 1 janvier 2024.

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 13:00:00

Avec son marché (alimentaires divers et produits manufacturés) tous les samedis, on pourrait dire que l’Estaque est un village de Marseille dont l’atmosphère reste unique.

Plage de l’Estaque

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-04 par Ville de Marseille