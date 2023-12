Grand ramassage écoresponsable avec Clean my Calanques Plage de l’Escale Borély près de la grande roue Marseille 8e Arrondissement, 17 décembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 12:00:00

fin : 2023-12-17

Après deux précédentes éditions réussies, l’association Clean My Calanques revient le 17 décembre prochain pour une grande dépollution sur le thème de Noël à l’Escale Borely !

A partir de 12h, les bénévoles sont attendus pour un cours d’afrovibe assuré par la professeure Helen, ainsi qu’une initiation au yoga par Julie. Le Dj Oyster Catcher sera également présent pour ambiancer la journée !



Armés de leurs pinces et sacs, les bénévoles dépollueront ensuite les alentours de l’Escale Borély, notamment les digues bien trop souvent polluées, exclues du nettoyage des plages marseillaises. Environ 300 personnes sont attendues pour participer à cet élan engagé pour préserver le littoral marseillais.



Plusieurs partenaires de l’association seront également présents pour parler de leur projet respectif et offriront un petit marché de Noël éco-responsable : Sauvage Méditerranée, Les Flamands Verts, Repulp, Recylop, Rive Neuve (spécialiste en broderie numérique).



De nombreux cadeaux des partenaires de Clean My Calanques seront également offerts pour remercier les bénévoles de leur contribution.

Clean My Calanques invite les médias et le public à se joindre à cette journée festive et engagée sous l’esprit de Noël.

Plage de l’Escale Borély près de la grande roue

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



