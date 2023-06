Evasion Festival 2023 Plage de l’Atol Vaulx-en-Velin, 24 juin 2023, Vaulx-en-Velin.

Evasion Festival 2023 24 et 25 juin Plage de l’Atol 55€ – Pass 2 Jours // 37€ Pass Journée Samedi // 17€ Pass Journée Dimanche

Cette année, Evasion Festival travaille et s’engage sur la thématique de l’eau pour proposer une expérience novatrice et engagée autour de 4 grands axes :

– L’eau en tant que bien commun

– L’eau en tant que ressource rare à préserver

– L’eau au centre de l’expérience festivalier

– L’eau, une réflexion sur notre futur

Côté fête, nous vous préparons un programme avec plus de 35 artistes sur 4 scènes.

??????????????

Collectifs ? 2sik!, Atipik & Solarium, Dure vie, Euronight club, EveryBody Trance, Le Pas Sage, Lumbago, Perreo Supremo, Resilience by caravel, Sachsentrance, Solarium

AURA ?

Amor Satyr, Binary Digit Live, Gaia Barella, Infravision (Kendal & Pablo Bozzi), Madijuwon b2b Louis Roméo, Mall grab, Maxye, Mézigue, Perreo Supremo (Anaco & Carla Nate), Purple on time, Rebequita, 2SIK (Gboi et Jean mi, Salma Rosa, Simon from Zion)

FONS ⚙️

Alt8, Bad Boombox, BitterCaress, Caravel, Constantinos,, Desire b2b Botwin, Euronight Club (Dj Sécurité, dj Salle Défaite, Jacques Celert), Sachsentrance (The Jakob Sisterz, Sabu!, Raverpik, Hkkptr), RAUMM (live), Sklaer

LITUS ?

Adam Pits, Bambi b2b Hewan Aman, Cleo b2b MarsO10C, Combe b2b GTI, Joe Palpite, Maelita, Miley Serious b2b Hyas, Mimi, Prana Bindu, Roza Terenzi, S.O.N.S, Stakhan, Troisième oeil

UNDA ?

Admo Live, Andreas., César & Jason, Flo massé, Francesco Del garda, Kern1000, Lamalice Live, LEGRAM VG, Leilo, Lumbago, Myrta, Typ, Wendy

??????????

Baignade – Aquaparc (sur réservation) – Espaces Chill-Out – Tyrolienne (10.02) – Activités Nautiques – Stand Paillettes – Beach Volley

????? ?????????

Samedi 24 juin 2023 : 12h – 00h

Dimanche 25 juin 2023 : 12h – 23h

▸ Le samedi, entrée réservée aux personnes majeures. En cas de doute, une pièce d’identité pourra être exigée à l’entrée

▸ Le dimanche, mineurs accompagnés acceptés

▸ Chaque festivalier peut ramener un ecocup et une gourde vide

▸ Alcool et nourriture personnel interdits sur le lieu du festival

▸ Le camping sur le site du festival et aux alentours est interdit.

??????????? ?? ????̀?

▸TCL : Bus 83 au départ de Vaulx en Velin La Soie ou Laurent Bonnevay > Grand Parc de Miribel Jonage.

▸En vélo (parking sécurisé sur place) : piste cyclable reliant Lyon au Grand Parc (30-35min)

▸En voiture : de Lyon prendre l’autoroute A42 sortie 4, suivre « L’Atol' » – privilégier le covoiturage

Plage de l'Atol Chemin de la Bletta, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Le Village Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T12:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

2023-06-25T12:00:00+02:00 – 2023-06-25T23:00:00+02:00

Marine Barbaud