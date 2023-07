Découverte du yoga sur la plage Plage de l’Agréou Seignosse, 27 juillet 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Alice vous attend sur la plage pour vous faire découvrir la pratique du yoga dans un cadre magnifique face à l’océan, en fin de journée. Ce cours est proposé aux yogis débutants.

De 19h à 20h. 5€.

Plage de l’Agréou.

S’inscrire à l’Office de Tourisme..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 20:00:00. .

Plage de l’Agréou

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Alice awaits you on the beach to introduce you to the practice of yoga in a magnificent setting facing the ocean, at the end of the day. This class is for beginners.

From 7pm to 8pm. 5?.

Plage de l’Agréou.

Register at the Tourist Office.

Alice te estará esperando en la playa al final del día para iniciarte en la práctica del yoga en un magnífico entorno con vistas al océano. Esta clase es para principiantes.

De 19h a 20h. 5?.

Playa de Agréou.

Inscríbase en la Oficina de Turismo.

Alice erwartet Sie am Strand, um Ihnen am Ende des Tages die Yogapraxis in einer wunderschönen Umgebung mit Blick auf den Ozean näher zu bringen. Dieser Kurs wird für Yoganeulinge angeboten.

Von 19:00 bis 20:00 Uhr. 5?.

Strand von Agréou.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt.

