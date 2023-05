Collecte de déchets plage de la savane, 14 mai 2023, Capbreton.

Collecte de déchets Dimanche 14 mai, 10h30 plage de la savane Entrée libre.

LES INITIATIVES OCEANES, A QUOI ÇA SERT ?

Les Initiatives Océanes ont pour but d’enrayer la pollution causée par les déchets aquatiques. Elles permettent à tout citoyen de faire ce premier pas dans le mouvement de la protection des océans.

POURQUOI PARTICIPER ?

1/ Pour protéger l’environnement

Une Initiative Océane est une action concrète permettant de protéger l’environnement tout en passant un moment agréable en famille, entre amis ou avec de nouvelles personnes.

2/ Prendre conscience

Participer à une Initiative Océane permet de prendre conscience de la problématique des déchets aquatiques et de sensibiliser son entourage, à l’aide des outils pédagogiques fournis par Surfrider.

3/ Faire partie de la solution

Les Initiatives Océanes permettent à Surfrider d’influencer les lois et réduire les déchets à la source, en s’appuyant sur la participation des bénévoles et sur les informations récoltées sur les déchets.

Pour découvrir en vidéo ces évènements made in Surfrider, voici le lien :

https://www.youtube.com/watch?v=USrFvWnOsMo&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.initiativesoceanes.org%2F&feature=emb_title

Si vous souhaitez vous inscrire à la collecte sur le site des initiative océanes, c’est par-là : https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-capbreton-9/

Mais sachez que ce n’est pas obligatoire de s’inscrire, vous pouvez venir le jour-J, et vous serez accueillis à bras ouverts !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:30:00+02:00 – 2023-05-14T12:30:00+02:00

collecte surfrider