La Guinguette Sonore #6 Plage de la Romaniquette Istres, 1 septembre 2023, Istres.

La Guinguette Sonore #6 1 et 2 septembre Plage de la Romaniquette A partir de 15€

Le festival de la Guinguette sonore revient pour sa sixième édition ! Au programme : un tsunami rock, sur la plage de la Romaniquette à Istres, provoqué par dix groupes d’ici et d’ailleurs qui se succèderont lors de deux soirées placées sous le signe du Poulpe.

Bière, poulpe & rock’n’roll !

Vendredi 1er Septembre 2023

Fauzene – SOvOX – Hide – We Hate You Please Die – Social Dance

Samedi 2 Septembre 2023

Neurotic Strangers – Send Me Love Letters – MADAM – This Will Destroy Your Ears – Pinpilinpussies

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Plage de la Romaniquette plage de la romaniquette, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-oreilles-en-face-des-trous/evenements/la-guinguette-sonore-6 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T18:00:00+02:00 – 2023-09-02T01:00:00+02:00

2023-09-02T18:00:00+02:00 – 2023-09-03T01:00:00+02:00