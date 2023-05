BEACH RUGBY TOUR Plage de la Noëveillard Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic BEACH RUGBY TOUR Plage de la Noëveillard, 19 juillet 2023, Pornic. Pornic,Loire-Atlantique Tournoi des six régions organisé par le Rugby Club Pornicais.

.

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . .

Plage de la Noëveillard

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Six-region tournament organized by Rugby Club Pornicais. Torneo de seis regiones organizado por el Rugby Club Pornicais. Turnier der sechs Regionen, organisiert vom Rugby Club Pornicais. Mise à jour le 2023-05-26 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Plage de la Noëveillard Adresse Plage de la Noëveillard Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Plage de la Noëveillard Pornic

Plage de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

BEACH RUGBY TOUR Plage de la Noëveillard 2023-07-19 was last modified: by BEACH RUGBY TOUR Plage de la Noëveillard Plage de la Noëveillard Pornic 19 juillet 2023