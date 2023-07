Le pianO du lac – Bètchète Plage de la Colonne Nantua, 6 août 2023, Nantua.

Nantua,Ain

Le pianO du lac propose des concerts et spectacles flottants, le public assiste au concert depuis la berge.

Bètchète est une création originale haute en couleur et d’une très grande classe, pour trio piano-flûte-violon.

Tout public..

2023-08-06 20:00:00 fin : 2023-08-06 21:15:00. .

Plage de la Colonne

Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Le pianO du lac offers floating concerts and shows, with the public attending from the shore.

Bètchète is a colorful and classy original creation for piano-flute-violin trio.

For all audiences.

Le pianO du lac ofrece conciertos y espectáculos flotantes, a los que el público asiste desde la orilla.

Bètchète es una creación original, colorista y con clase, para trío piano-flauta-violín.

Apta para todos los públicos.

Das pianO du lac bietet schwimmende Konzerte und Aufführungen an, bei denen das Publikum dem Konzert vom Ufer aus beiwohnt.

Bètchète ist eine farbenfrohe und hochklassige Originalkreation für ein Trio aus Klavier, Flöte und Violine.

Für jedes Publikum.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey