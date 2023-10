19ème Derby Kite & Wing Foil Plage de la Baule La baule, 14 octobre 2023, La baule.

19ème Derby Kite & Wing Foil 14 et 15 octobre Plage de la Baule

Très attendue par tous les passionnés de glisse, cette 19e édition du Derby Kite & Wing Foil rassemblera, les 14 et 15 octobre prochains, champions et amateurs sur le magnifique plan d’eau de la baie de La Baule.

C’est la troisième année que le Yacht Club de La Baule et l’association NewKite conjuguent leur savoir-faire respectif pour co-organiser cet événement et animer le village de glisse installé sur la plage face à la rue de la Concorde.

Au programme de ces deux journées de glisse, des Conviviales accessibles à tous les niveaux, des raids en baie ou jusqu’aux Evens, mais aussi la possibilité pour les riders, qu’ils soient confirmés ou débutants, de découvrir et tester les nouveaux équipements et matériels présentés par les shops au sein du village.

Devenue incontournable, cette manifestation spectaculaire et festive remporte chaque année un vif succès auprès des riders et du public grâce au soutien des partenaires dont cette année S2J Trading, et du précieux concours des équipes de bénévoles du Yacht Club de La Baule et de NewKite, ainsi que de la F.F.V.

Inscription des riders sur le site http://yclb.net/ ou http://newkite.fr/

Ouverture du village glisse au public samedi 14 octobre à 12h.

Derby Kite & Foil – La Baule

Plage de la Baule 1 Quai Rageot de la Touche 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires:

14 octobre 2023, 12h00 - 22h00

15 octobre 2023, 12h00 - 22h00

