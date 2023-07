Cet évènement est passé Atelier : recyclage des mégots de cigarette Plage de La Baule La baule Catégories d’Évènement: La baule

Loire-Atlantique Atelier : recyclage des mégots de cigarette Plage de La Baule La baule, 19 juillet 2023, La baule. Atelier : recyclage des mégots de cigarette Mercredi 19 juillet, 10h00 Plage de La Baule Atelier de sensibilisation sur le recyclage des mégots de cigarettes, animé par MéGO! . Plage de La Baule Lieu de RDV exact communiqué lors de l’inscription 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-recyclage-des-megots-de-cigarette-la-baule.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T10:00:00+02:00 – 2023-07-19T12:00:00+02:00

2023-07-19T10:00:00+02:00 – 2023-07-19T12:00:00+02:00 NATURE Y|LAMAISONDELAMER|RECYCLAGEMEGOTS Détails Catégories d’Évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Plage de La Baule Adresse Lieu de RDV exact communiqué lors de l'inscription 44500 La baule Ville La baule Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Plage de La Baule La baule

Plage de La Baule La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la baule/