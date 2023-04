Championnat Atlantique Longe-Côte 2023 Plage de La Baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Championnat Atlantique Longe-Côte 2023 Plage de La Baule, 29 avril 2023, La baule. Championnat Atlantique Longe-Côte 2023 29 et 30 avril Plage de La Baule Public 1ère édition du Championnat Longe-Côte Atlantique 2023. Quatre grandes régions seront présentes, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine,

pour se qualifier au Championnat de France 2023. Journée 1:

Championnat inter-zones atlantique

Compétition officielle réservée aux licenciés

Début des épreuves à partir du 9h. Journée 2:

Longeurs-Cup

Ouvert à tous

Participation par course et par personne:

12 euros en pré-inscription

15 euros sur place Initiation toute la journée dès 10h

Combinaisons prêtées par le club Samedi soir – Soirée évènement

Participation: 29 euros par personne Inscription pour la Longeurs-Cup et la Soirée dansante au : www.longecoteclubdefrance.fr/longeurs-cup

Tél: 02 40 66 32 62 La Baule_Longe-côte championnat_2023

