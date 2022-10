Championnat de France de kiteboard freestyle plage de La Baule 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Championnat de France de kiteboard freestyle plage de La Baule 44500 La baule, 24 octobre 2022, La baule. Championnat de France de kiteboard freestyle 24 – 27 octobre plage de La Baule 44500 La baule La Fédération Française de Voile a décidé d’attribuer l’organisation du Championnat de France 2022 de Kiteboard Freestyle au Yacht Club de La Baule. Les meilleurs compétiteurs français vont s’affr… plage de La Baule 44500 La baule plage de La Baule 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire La Fédération Française de Voile a décidé d’attribuer l’organisation du Championnat de France 2022 de Kiteboard Freestyle au Yacht Club de La Baule. Les meilleurs compétiteurs français vont s’affronter sur le format « freestyle » de figures aériennes au plus près de la plage de La Baule.

(1) ou, selon la météo, du 3 au 6 novembre 2022

