COURSE PÉDESTRE, LES PLAGES FAUTAISES Plage de la Barrique L’Aiguillon-la-Presqu’île, 30 juillet 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

L’Aiguillon-la-Presqu’île,Vendée

Un parcours sur sable compact reliant les 4 plages de la côte sur le site exceptionnel du littoral Fautais de la baie de l’Aiguillon..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 13:00:00. .

Plage de la Barrique

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



A compact sandy course linking the 4 beaches of the coast on the exceptional Fautais coastline of the Baie de l’Aiguillon.

Un recorrido de arena compacta que une las 4 playas del litoral en el lugar excepcional del litoral de Fautais, en la bahía de Aiguillon.

Ein Parcours auf kompaktem Sand, der die 4 Strände der Küste an dem außergewöhnlichen Standort der Fautais-Küste in der Bucht von Aiguillon verbindet.

Mise à jour le 2023-06-21 par Vendée Expansion