13è cyclo-cross de la Bageasse Plage de la Bageasse Brioude, 4 novembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

Cyclo-cross épreuve support du championnat Haute-Loire de cyclo-cross

Benjamins-minimes-cadets-juniors et séniors.

2023-11-04 11:00:00

Plage de la Bageasse Près du camping

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Cyclo-cross support event for the Haute-Loire cyclo-cross championship

Benjamins-minimes-cadets-juniors and seniors

Prueba de ciclocross de apoyo al campeonato de ciclocross del Alto Loira

Benjamines-minimes-cadetes-juniors y seniors

Cyclo-cross épreuve support du championnat Haute-Loire de cyclo-cross

Benjamins-minimes-cadets-juniors und Senioren

