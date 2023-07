Sunset training & yoga Plage de Graveyron Audenge, 19 juillet 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Venez pratiquer un cours de yoga et training sur la plage d’Audenge le mercredi 19 juillet de 20h à 22h.

Contact Julie au 06.89.40.25.93

20 € / personne.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 22:00:00. EUR.

Plage de Graveyron Rue du Port

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a yoga and training class on the beach at Audenge on Wednesday July 19 from 8pm to 10pm.

Contact Julie on 06.89.40.25.93

20 ? / person

Ven a una clase de yoga y entrenamiento en la playa de Audenge el miércoles 19 de julio de 20:00 a 22:00.

Contacta con Julie en el 06.89.40.25.93

20€ por persona

Kommen Sie zu einem Yoga- und Trainingskurs am Strand von Audenge am Mittwoch, dem 19. Juli, von 20.00 bis 22.00 Uhr.

Kontakt Julie unter 06.89.40.25.93

20 ? / Person

