Sortie nature Point d’observation des oiseaux Plage de Fourneaux à Chaingy Chaingy, 21 juillet 2023, Chaingy.

Sortie nature Point d'observation des oiseaux Vendredi 21 juillet, 09h30 Plage de Fourneaux à Chaingy

Pour 5 min ou plus, venez découvrir les oiseaux de la Loire depuis l’observatoire Ph. Mandigout.

Accueil entre 9h30 et 11h30.

Stationnement au parking de Fourneaux-Plage, à Chaingy, puis accès à pied en suivant le fléchage.

Accueil entre 9h30 et 11h30

Plage de Fourneaux à Chaingy Chemin de Halage, Parking de la plage des Fourneaux, Chaingy Chaingy [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 56 69 84 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.loiret-nature-environnement.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « asso@lne45.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T09:30:00+02:00 – 2023-07-21T11:30:00+02:00

