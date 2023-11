BAIN DE NOËL – 3ème édition Plage de Ferrières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues BAIN DE NOËL – 3ème édition Plage de Ferrières Martigues, 17 décembre 2023, Martigues. BAIN DE NOËL – 3ème édition Dimanche 17 décembre, 11h00 Plage de Ferrières sur inscription le jour même dès 10h Venez relever le défi lancé par les Rameurs Vénitiens pour la 3 ème édition du Bain de Noël à Martigues, Plage de Ferrières le dimanche 17 décembre à 11h.

Après le bain, une distribution de soupe à l’oignon par les rameurs vous sera proposée. Plage de Ferrières Plage de Ferrières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

