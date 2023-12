RAMEURS VENITIENS. BAIN DE NOEL 2023 Plage de Ferrières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues RAMEURS VENITIENS. BAIN DE NOEL 2023 Plage de Ferrières Martigues, 17 décembre 2023 10:00, Martigues. RAMEURS VENITIENS. BAIN DE NOEL 2023 Dimanche 17 décembre, 11h00 Plage de Ferrières Entrée Libre – inscription sur place DESCRIPTION Organisation de la troisième édition du bain de Noël par l’association les Rameurs Vénitiens de Martigues le Dimanche 17 Décembre 2023 sur la plage de ferrières.

Soupe à l’oignon sera offerte à tous les participants !!!

Ouvert à tous, on vous attend nombreux. LOCALISATION Plage de Ferrières Rue de Verdun, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06.36.93.42.83 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

