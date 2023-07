AVIRON. BEACH ROWING SPRINT DE MARTIGUES Plage de Ferrières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues AVIRON. BEACH ROWING SPRINT DE MARTIGUES Plage de Ferrières Martigues, 24 septembre 2023, Martigues. AVIRON. BEACH ROWING SPRINT DE MARTIGUES Dimanche 24 septembre, 08h30 Plage de Ferrières Entrée Libre Description Départ de la plage, embarquement des rameurs sur les bateaux : sprint de 250m vers la bouée, virage autour de la bouée puis retour sur la plage; débarquement et sprint course à pied vers la ligne d’arrivée.

Catégorie : Adultes en bateau solo, double ou à quatre Localisation Plage de Ferrières Rue de Verdun, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06.25.04.58.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T08:30:00+02:00 – 2023-09-24T13:00:00+02:00

2023-09-24T08:30:00+02:00 – 2023-09-24T13:00:00+02:00 AVIRON BEACH ROWING Logo Officiel MAC Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Plage de Ferrières Adresse Rue de Verdun, 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 1 Age max 90 Lieu Ville Plage de Ferrières Martigues

Plage de Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/