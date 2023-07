CINÉ’MA PLAGE « LES FOLIES FERMIERES » Plage de Farinette Vias, 16 août 2023, Vias.

Vias,Hérault

Installez vous confortablement avec votre serviette sur la plage de Farinette où vous aurez l’occasion de découvrir sur un écran géant les retransmissions de 3 films pendant tout l’été..

2023-08-16 22:00:00 fin : 2023-08-16 . .

Plage de Farinette

Vias 34450 Hérault Occitanie



Make yourself comfortable with your towel on Farinette beach, where you can watch 3 films on a giant screen throughout the summer.

Póngase cómodo con su toalla en la playa de Farinette, donde podrá ver 3 películas en pantalla gigante durante todo el verano.

Machen Sie es sich mit Ihrem Handtuch am Strand von Farinette gemütlich, wo Sie den ganzen Sommer über auf einer Großleinwand die Übertragung von drei Filmen sehen können.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE