[Insolite] Championnats du monde de lancer de cailloux dans l’eau Plage de Dieppe, près de la jetée Dieppe, 26 août 2023, Dieppe.

La FICEL (organisation Interstellaire de Cailloux dans l’Eau Lancés) vous propose de vous amuser en participant aux « Championnats du monde de lancer de cailloux dans l’eau » sur la plage de Dieppe !

Au programme :

> Plage de DIEPPE, à côté de la jetée.

Piquenique « Soupe à Cailloux à la Dieppoise » de 12h à 14h où chacun ramène ce qu’il veut.

Sieste de 14h à 15h, c’est très important.

Cailloux dans l’Eau Lancés de 15h30 à 17h30 avec plusieurs catégories proposées : artistique, mystique, le plus gros splash, la pêche au cailloux, le « air caillou », le caillou dans un verre d’eau lancé et le cailloux décoré !

>Domaine des Roches.

Non-remise aléatoire de récompenses dérisoires de 19h à 20h.

Concert de chansons plus ou moins françaises par le groupe Les Silex de 20h30 à 22h.

Une restauration est possible sur place, réservation auprès du « Domaine des Roches » 02 79 02 20 23

Des séances d’initiation et entrainement aux divers lancers seront proposés sur la plage de Dieppe, près de la jetée les jeudis 20 juillet, 3 et 17 août de 17h à 18h..

Plage de Dieppe, près de la jetée

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



FICEL (Organisation Interstellaire de Cailloux dans l’Eau Lancés) invites you to enjoy the « World Pebble Throwing Championships » on Dieppe beach!

On the program:

> DIEPPE beach, next to the pier.

Dieppe-style pebble soup picnic from 12pm to 2pm, with everyone bringing what they want.

Nap from 2pm to 3pm, very important.

Cailloux dans l’Eau Lancés from 3:30 to 5:30 pm, with several categories on offer: artistic, mystical, the biggest splash, pebble fishing, the « air caillou », the pebble in a glass of water and the decorated pebble!

>Domaine des Roches.

Random non-rewarding of paltry prizes from 7pm to 8pm.

Concert of more or less French songs by the group Les Silex from 8.30pm to 10pm.

Catering available on site, book with « Domaine des Roches » 02 79 02 20 23

Introductory sessions and training in various throws will be offered on the Dieppe beach, near the pier, on Thursdays July 20, August 3 and 17 from 5pm to 6pm.

La FICEL (Organisation Interstellaire de Cailloux dans l’Eau Lancés – Organización Interestelar de Lanzamiento de Guijarros en el Agua) le ofrece la posibilidad de divertirse participando en el « Campeonato del Mundo de Lanzamiento de Guijarros » en la playa de Dieppe

En el programa:

> Playa de DIEPPE, junto al muelle.

Picnic de sopa de guijarros al estilo de Dieppe, de 12.00 a 14.00 h, cada uno traerá lo que quiera.

Siesta de 14:00 a 15:00, muy importante.

Cailloux dans l’Eau (guijarros en el agua) lanzados de 15.30 a 17.30 h con varias categorías: artístico, místico, el mayor chapoteo, pesca de guijarros, el « caillou del aire », el guijarro en un vaso de agua lanzado y ¡el guijarro decorado!

>Domaine des Roches.

Reparto aleatorio de míseros premios de 19:00 a 20:00 h.

Concierto de canciones más o menos francesas a cargo del grupo Les Silex de 20.30 a 22.00 h.

Catering disponible in situ, reservar en el « Domaine des Roches » 02 79 02 20 23

Los jueves 20 de julio, 3 y 17 de agosto, de 17.00 a 18.00 h, en la playa de Dieppe, cerca del embarcadero, se organizarán sesiones de iniciación y entrenamiento a diversos lanzamientos.

Die FICEL (Interstellare Organisation für geworfene Steine im Wasser) bietet Ihnen Spaß bei der Teilnahme an den « Weltmeisterschaften im Steine-ins-Wasser-Werfen » am Strand von Dieppe!

Auf dem Programm stehen:

> Strand von DIEPPE, neben der Anlegestelle.

Piquenique « Soupe à Cailloux à la Dieppoise » von 12 Uhr bis 14 Uhr, bei dem jeder mitbringt, was er möchte.

Siesta von 14:00 bis 15:00 Uhr ist sehr wichtig.

Cailloux dans l’Eau Lancé von 15:30 bis 17:30 Uhr mit mehreren vorgeschlagenen Kategorien: künstlerisch, mystisch, der größte Splash, das Angeln mit Kieselsteinen, der « air caillou », der Kieselstein in einem Glas Wasser, der geworfen wird, und der dekorierte Kieselstein!

>Domäne der Felsen.

Zufällige Nichtvergabe von lächerlichen Belohnungen von 19.00 bis 20.00 Uhr.

Konzert mit mehr oder weniger französischen Chansons der Gruppe Les Silex von 20:30 bis 22:00 Uhr.

Eine Verpflegung ist vor Ort möglich, Reservierung bei « Domaine des Roches » 02 79 02 20 23

Am Strand von Dieppe, in der Nähe der Mole, werden donnerstags, am 20. Juli, 3. und 17. August, von 17 bis 18 Uhr Einführungsveranstaltungen und Trainingseinheiten für verschiedene Wurfarten angeboten.

