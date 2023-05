[Nautisme] Rallye Ophélie Plage de Dieppe, 24 juin 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Le Cercle de la Voile de Dieppe vous invite au Rallye Ophélie, dont la première édition se déroula en 2022. Le parcours devrait être le suivant : départ de Dieppe-Passage de Vergoyer-Est ; et arrivée à Dieppe pour le rallye selon les conditions météos..

Samedi 2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 . .

Plage de Dieppe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Cercle de la Voile de Dieppe invites you to the Rallye Ophélie, the first edition of which will take place in 2022. The route should be as follows: departure from Dieppe-Passage de Vergoyer-Est; and arrival in Dieppe for the rally, weather permitting.

El Cercle de la Voile de Dieppe le invita al Rallye Ophélie, cuya primera edición tendrá lugar en 2022. El recorrido debería ser el siguiente: salida de Dieppe-Passage de Vergoyer-Est; y llegada a Dieppe para el rally, en función de las condiciones meteorológicas.

Der Cercle de la Voile de Dieppe lädt Sie zur Ophelia-Rallye ein, die erstmals im Jahr 2022 stattfand. Die Strecke wird voraussichtlich wie folgt verlaufen: Abfahrt in Dieppe-Passage de Vergoyer-Est; und Ankunft in Dieppe für die Rallye je nach Wetterbedingungen.

