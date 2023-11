Bain du 1er janvier Plage de Deauville Deauville, 1 janvier 2024, Deauville.

Serez-vous sur la plage ou dans l’eau ? La Ville de Deauville renouvelle son invitation à se retrouver le 1er janvier pour le premier bain de mer de l’année !

Organisé pour la première fois à l’occasion des 150 ans de Deauville en 2010, le bain du 1er janvier est devenu un véritable rituel pour des centaines de courageux baigneurs, qui n’ont pas froid qu’aux yeux. Désireux de démarrer joyeusement la nouvelle année et encouragés par leurs familles et amis, ils se retrouvent sur la plage de Deauville pour partager un moment vivifiant et convivial. Après quelques exercices bien toniques sur des airs pop rock pour s’échauffer, le top départ est donné, il est enfin temps de s’élancer dans une eau de mer revigorante, oscillante entre 4° et 10° selon les années mais parfois plus haute que celle de l’air ! Quelques secondes de baignade suffisent, le défi est relevé et l’année peut commencer…

Rendez-vous à la piscine olympique de Deauville à 11h45 pour un échauffement en musique avant le top départ à 12h ! Boissons chaudes et viennoiseries sont offertes aux courageux participants après le bain de 12h05 à 12h30 au Bar du Soleil..

Plage de Deauville Rendez-vous à la piscine olympique de Deauville

Will you be on the beach or in the water? The City of Deauville is renewing its invitation to meet up on January 1st for the first dip in the sea of the year!

Organized for the first time to mark Deauville’s 150th anniversary in 2010, the January 1st swim has become a veritable ritual for hundreds of courageous bathers. Eager to get the New Year off to a merry start, and encouraged by their families and friends, they gather on Deauville beach to share an invigorating and convivial moment. After a few invigorating exercises to pop-rock tunes to warm up, it’s time to take the plunge into the invigorating seawater, which fluctuates between 4° and 10° depending on the year, but is sometimes higher than the air! All it takes is a few seconds of swimming, the challenge is over and the year can begin…

Rendezvous at the Deauville Olympic swimming pool at 11:45 a.m. for a musical warm-up before the start at 12 p.m.! Hot drinks and pastries are offered to brave participants after the swim from 12.05 to 12.30 p.m. at the Bar du Soleil.

¿En la playa o en el agua? La ciudad de Deauville renueva su invitación a reunirse el 1 de enero para darse el primer chapuzón del año

Organizado por primera vez con motivo del 150 aniversario de Deauville en 2010, el baño del 1 de enero se ha convertido en un ritual para cientos de valientes bañistas, que no temen darse un chapuzón en el mar. Deseosos de empezar el año con buen pie, y animados por sus familias y amigos, se reúnen en la playa de Deauville para compartir un momento tonificante y de convivencia. Después de algunos ejercicios tonificantes al son del pop rock para entrar en calor, llega el momento de zambullirse en el agua del mar, que fluctúa entre 4° y 10° según el año, ¡pero a veces está más alta que el aire! Bastan unos segundos de natación, el desafío ha terminado y el año puede comenzar…

Cita en la piscina olímpica de Deauville a las 11.45 h para un calentamiento musical antes de la salida a las 12 h Se ofrecerán bebidas calientes y bollería a los valientes participantes después de la natación de 12:05 a 12:30 en el Bar du Soleil.

Werden Sie am Strand oder im Wasser sein? Die Stadt Deauville erneuert ihre Einladung, sich am 1. Januar für das erste Bad im Meer des Jahres zu treffen!

Das Baden am 1. Januar wurde erstmals anlässlich der 150-Jahr-Feier von Deauville im Jahr 2010 organisiert und ist inzwischen zu einem echten Ritual für Hunderte von mutigen Badegästen geworden, die nicht nur in den Augen kalt sind. Sie wollen das neue Jahr fröhlich beginnen und werden von ihren Familien und Freunden ermutigt, sich am Strand von Deauville zu treffen, um einen belebenden und geselligen Moment zu erleben. Nach ein paar kräftigen Übungen zu Pop-Rock-Melodien zum Aufwärmen geht es los, und endlich ist es Zeit, sich in das belebende Meerwasser zu stürzen, das je nach Jahr zwischen 4° und 10° schwankt, aber manchmal höher als die Luft ist! Ein paar Sekunden Schwimmen genügen, die Herausforderung ist gemeistert und das Jahr kann beginnen…

Wir treffen uns um 11:45 Uhr im olympischen Schwimmbad von Deauville, um uns mit Musik aufzuwärmen, bevor um 12 Uhr der Startschuss fällt! Heiße Getränke und Gebäck werden den mutigen Teilnehmern nach dem Baden von 12:05 bis 12:30 Uhr in der Bar du Soleil angeboten.

