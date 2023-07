Balades de l’été Plage de Calais Calais Catégories d’Évènement: Calais

Pas-de-Calais Balades de l’été Plage de Calais Calais, 20 juillet 2023, Calais. Balades de l’été 20 juillet et 8 août Plage de Calais Sur inscription 2 euros La mairie de quartier vous propose 2 balades de l’été :

20 Juillet: Visite en bateau des marais de l’Audimarois suivi d’un temps libre à St-Omer

8 août : Visite de la digue à bord du dragon suivi d’un temps libre sur la plage

Réservé aux habitants de Bois-Blancs

Plage de Calais plage de Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « boisblancs@mairie-lille.fr »}]

2023-07-20T08:00:00+02:00 – 2023-07-20T18:30:00+02:00

