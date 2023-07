Balade de l’été « Plage de Calais » plage de Calais Calais Catégories d’Évènement: Calais

Pas-de-Calais Balade de l’été « Plage de Calais » plage de Calais Calais, 19 juillet 2023, Calais. Balade de l’été « Plage de Calais » Mercredi 19 juillet, 08h00 plage de Calais Sur inscription à la régie de la Mairie de quartier. La Mairie de Quartier organise une balade de l’été le mercredi 19 juillet à Calais.

Inscription pour les habitants du quartier uniquement en régie au prix de 4€/ habitants.

Un petit déjeuner est offert avant le départ en Mairie de quartier.

Départ à 9h00. Le retour est prévu pour 19h00. Les habitants doivent prévoir leur pique-nique pour le repas du midi (70 places).

Pour tout renseignement, contactez Hichem DJOUABI, adjoint d’animation au 06.38.80.00.19 et hdjouabi@mairie-lille.fr plage de Calais plage de calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « hdjouabi@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328362250 »}] [{« link »: « mailto:hdjouabi@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T08:00:00+02:00 – 2023-07-19T19:00:00+02:00

2023-07-19T08:00:00+02:00 – 2023-07-19T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Calais, Pas-de-Calais Autres Lieu plage de Calais Adresse plage de calais Ville Calais Departement Pas-de-Calais Lieu Ville plage de Calais Calais

plage de Calais Calais Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/calais/