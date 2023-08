Championnat de Jet Ski Plage de Cabourg, Avenue Durand Morimbau Cabourg, 2 septembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Ce championnat grand ouest vous permettra de découvrir cette discipline nautique et encourager les pilotes !.

Samedi 2023-09-02 fin : 2023-09-03 . .

Plage de Cabourg, Avenue Durand Morimbau

Cabourg 14390 Calvados Normandie



This Grand Ouest championship will give you the chance to discover this nautical discipline and cheer on the pilots!

Este campeonato del Grand Ouest le permitirá descubrir esta disciplina náutica y animar a los pilotos

Diese Meisterschaft im Westen ermöglicht es Ihnen, diese Wassersportart zu entdecken und die Piloten anzufeuern!

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité