« Cleanwalk » à Lacave Plage de Bougayrou Lacave, 25 août 2023, Lacave.

Lacave,Lot

Pour agir sur le fléau des déchets sauvages, une « Cleanwalk » est organisée en bordure de Dordogne. Aux manettes, la commune en collaboration avec Holiway, une toute nouvelle application mobile qui encourage ses utilisateurs à relever des défis écoreponsables.

Qu’est-ce qu’une cleanwalk ?

“De plus en plus de citoyens se regroupent pour nettoyer des lieux publics et ainsi, montrer que chacun peut contribuer, à son échelle, à la protection de l’environnement”. Source : cleanwalk.org. Ce projet, Stéphane Chambon, le maire, l’avait en tête depuis longtemps pour sa commune, et à juste titre : “En période estivale, notre situation en bordure de Dordogne attire de nombreux touristes, avec les grottes de Lacave et les hébergements touristiques. Cela représente un risque de pollution accru”, commente-t-il. En effet, le village de 250 habitants triple sa population en haute saison. “Nous avons quelques soucis au niveau des poubelles, les gens ne font pas toujours attention. Beaucoup d’incivilités nous échappent car elles ont lieu à l’abri des regards”.

Avec ce ramassage de déchets volontaire, il espère sensibiliser les locaux et les vacanciers à cette problématique..

2023-08-25 10:00:00 fin : 2023-08-25 12:00:00. EUR.

Plage de Bougayrou

Lacave 46200 Lot Occitanie



To combat the scourge of littering, a « Cleanwalk » is being organized on the banks of the Dordogne. At the helm is the local authority, in collaboration with Holiway, a brand-new mobile application that encourages users to take up eco-responsible challenges.

What is a cleanwalk?

more and more citizens are getting together to clean up public areas, showing that everyone can do their bit to help protect the environment. Source : cleanwalk.org. Mayor Stéphane Chambon had long had this project in mind for his commune, and rightly so: « In summer, our location on the banks of the Dordogne attracts many tourists, with the Lacave caves and tourist accommodation. This increases the risk of pollution, » he comments. Indeed, the village of 250 inhabitants triples its population in the high season, and we have a few problems with garbage cans: people aren’t always careful. A lot of incivilities escape us because they take place out of sight?

With this voluntary garbage collection, he hopes to raise awareness of the problem among locals and holidaymakers alike.

Para luchar contra la lacra de la basura, se ha organizado una « Marcha Limpia » a orillas de la Dordoña. La organización corre a cargo de las autoridades locales en colaboración con Holiway, una nueva aplicación móvil que anima a los usuarios a asumir retos responsables con el medio ambiente.

¿Qué es una marcha limpia?

cada vez más personas se unen para limpiar espacios públicos y demostrar que todos podemos aportar nuestro granito de arena a la protección del medio ambiente. Fuente: cleanwalk.org. Stéphane Chambon, el alcalde, hace tiempo que tiene en mente este proyecto para su municipio, y con razón: « En verano, nuestra situación a orillas del Dordoña atrae a muchos turistas, con las cuevas de Lacave y los alojamientos turísticos. Esto aumenta el riesgo de contaminación », comenta. El pueblo, de 250 habitantes, triplica su población en temporada alta, y tenemos algunos problemas con las papeleras: la gente no siempre tiene cuidado. Muchos comportamientos incívicos se nos escapan porque tienen lugar fuera de nuestra vista… ».

Con esta recogida voluntaria de basuras, espera sensibilizar sobre el problema tanto a los lugareños como a los veraneantes.

Um etwas gegen die Geißel des wilden Mülls zu unternehmen, wird am Ufer der Dordogne ein « Cleanwalk » organisiert. Die Gemeinde arbeitet dabei mit Holiway zusammen, einer brandneuen Handy-App, die ihre Nutzer zu ökologisch verantwortungsvollen Herausforderungen ermutigt.

Was ist ein Cleanwalk?

immer mehr Bürger schließen sich zusammen, um öffentliche Plätze zu reinigen und zu zeigen, dass jeder auf seine Weise zum Umweltschutz beitragen kann. Quelle: cleanwalk.org. Der Bürgermeister Stéphane Chambon hatte dieses Projekt für seine Gemeinde schon lange im Sinn, und das zu Recht: « Im Sommer zieht unsere Lage am Ufer der Dordogne mit den Höhlen von Lacave und den Touristenunterkünften viele Touristen an. Dies stellt ein erhöhtes Verschmutzungsrisiko dar », kommentierte er. In der Hochsaison verdreifacht sich die Einwohnerzahl des Dorfes mit seinen 250 Einwohnern: « Wir haben einige Probleme mit den Mülltonnen, da die Leute nicht immer aufpassen. Viele Unhöflichkeiten entgehen uns, weil sie im Verborgenen stattfinden.

Mit dieser freiwilligen Müllsammelaktion hofft er, Einheimische und Urlauber für die Problematik zu sensibilisieren.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Vallée de la Dordogne