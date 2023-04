Initiative océane – collecte de déchets Plage de Bordeaux lac Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Initiative océane – collecte de déchets Plage de Bordeaux lac, 7 mai 2023, Bordeaux. Initiative océane – collecte de déchets Dimanche 7 mai, 14h30 Plage de Bordeaux lac Participation sur inscription La « Collecte de déchets – Bordeaux Lac » est organisé par le centre Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – site de Bordeaux/EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde en partenariat avec l’association « Surfinder ».

C’est dans le cadre de la campagne « Initiative océane », portée par Surfinder, que nous organisons cette opération sur la ville de Bordeaux avec pour but de permettre aux participants d’être sensibilisés à la problématique des déchets aquatiques.

L’événement sera ouvert à tout public; le ramassage pourra permettre de collecter plusieurs types de déchets : poches en plastique, bouteilles en verre, bouteilles en plastique, ordures, mégots, morceaux de polystyrène, etc.

L’objectif de l’action de ramassage de déchets sera de sensibiliser un maximum de personnes tout en offrant une réelle sensation d’investissement personnel qui permettra d’améliorer les conditions de vie et de l’environnement de notre territoire et permettra ainsi de changer les mentalités de nos concitoyens. A la fin du ramassage, Surfinder proposera une action pédagogique qui permettra de clôturer l’action. Pour participez, manifestez-vous auprès de l’EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde : europedirectaquitaine@crijna.fr Plage de Bordeaux lac Bordeaux lac Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « europedirectaquitaine@crijna.fr »}] [{« link »: « mailto:europedirectaquitaine@crijna.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T14:30:00+02:00 – 2023-05-07T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Plage de Bordeaux lac Adresse Bordeaux lac Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Plage de Bordeaux lac Bordeaux

