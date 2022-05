Plage, coquillage et farfouillage Juillet Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Arès Gironde Arès Gironde Au gré des marées, la plage se couvre de trésors. Venez découvrir et farfouiller dans les merveilles de la laisse-de-mer. Quel est donc ce coquillage? A qui appartient cette plume? Après plusieurs petits jeux sur la plage, les enfants profiteront de leur trésors pour se fabriquer de petits souvenirs.

RDV sur le Parking de St Brice.

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

+33 5 56 60 18 07

