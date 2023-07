Pilates – Association Com’Landes Plage Centrale Moliets-et-Maa, 28 juillet 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Envie de faire du sport ? Sylvie de l’association Com’Landes vous propose un cours de pilates sur la plage centrale de Moliets

RDv 10 min avant le début Plage Centrale.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 09:45:00. EUR.

Plage Centrale

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Fancy a workout? Sylvie from the Com?Landes association offers a pilates class on the central beach of Moliets

RDv 10 min before start time Plage Centrale

¿Te apetece hacer deporte? Sylvie, de la asociación Comœ Landes, ofrece clases de pilates en la playa central de Moliets

RDv 10 min antes de la salida Plage Centrale

Lust auf eine sportliche Betätigung? Sylvie vom Verein Com?Landes bietet Ihnen einen Pilates-Kurs am zentralen Strand von Moliets an

RDv 10 min vor Beginn Plage Centrale

Mise à jour le 2023-07-03 par OTI LAS