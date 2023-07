Réveil musculaire via une séance de sophro dynamique Plage Arromanches-les-Bains, 28 juillet 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Relaxation, bien-être. Notre coach Estelle et Arromanches Loisirs culture offrent une séance gratuite. Prévoyez une serviette sous le bras et une bouteille d’eau..

2023-07-28 11:00:00 fin : 2023-07-28 12:00:00. .

Plage au niveau du Musée du Débarquement

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Relaxation and well-being. Our coach Estelle and Arromanches Loisirs culture are offering a free session. Bring a towel and a bottle of water.

Relajación y bienestar. Nuestro entrenador Estelle y Arromanches Loisirs Cultura están ofreciendo una sesión gratuita. Traiga una toalla y una botella de agua.

Entspannung und Wohlbefinden. Unser Coach Estelle und Arromanches Loisirs culture bieten eine kostenlose Sitzung an. Bringen Sie ein Handtuch unter dem Arm und eine Flasche Wasser mit.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité