Visite insolite de Tours, la division d’une terre de pèlerinage au XIIIe siècle Placis de la Lamproie Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Visite insolite de Tours, la division d’une terre de pèlerinage au XIIIe siècle 16 et 17 septembre Placis de la Lamproie Sur réservation, Tarif : 9 € adulte. Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 7 à 17 ans) : 5€ , Gratuit pour les moins de 6 ans. Groupe de 25 personnes maximum

Plongez au début du XIIIe siècle à Tours, sous le règne de Philippe Auguste, lors d’une visite immersive accompagnés de Mahaut, la fille intrépide d’un milicien croisé. Incarnée par votre guide conférencière vêtue en tenue de combat d’époque, explorez ensemble une cité au passé foisonnant.

Imprégnez-vous de la double identité de Tours, avec l’évêque régnant sur sa cathédrale à l’est et le bourgeonnement spirituel et économique de Martinopole à l’ouest. Pendant que les cloches retentissent, sentez la poussière des rues et l’énergie des pèlerins convergeant vers les reliques sacrées de Saint Martin.

Découvrez comment la monnaie, la foi et l’acier tissaient ensemble le tissu de cette époque vibrante. Mahaut brise les chaînes des stéréotypes médiévaux sur le rôle des femmes tout en protégeant farouchement les trésors de sa ville. Joignez-vous à elle et brandissez l’épée de la connaissance en parcourant les rues médiévales de Tours !

La visite est menée en costume d’époque pour une immersion au coeur de l’histoire.

Placis de la Lamproie Placis de la Lamproie, 3700 Tours Tours 37000 Vieux Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/tours-pelerinage-moyen-age/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] Placis de la lamproie est une petite place serrée entre des bâtiments en pierre de taille, à l’emplacement de maisons médiévales aujourd’hui détruites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Sophie Guay