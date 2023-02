Placido Domingo SALLE GAVEAU, 9 mars 2023, PARIS.

Placido Domingo SALLE GAVEAU. Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:30 (2023-03-09 au ). Tarif : 77.0 à 198.0 euros.

MARC JOLIVETQue la fête recommence !Marc Jolivet est de retour avec un nouveau spectacle musical.Un spectacle riche en sérotonine, l’hormone du bonheur !Il est le coach du nouveau – ou de la nouvelle – président(e), qui l’appelle chaque soir, il dialogue avec sa voiture (trop) intelligente, il commente l’actualité locale et internationale, il célèbre non plus les Césars, mais les Brutus, il démontre de façon implacable la mort du second degré.Il chante, il danse, il délire, le monde change, pas lui !Comme le disait Guy Bedos « Notre rôle, c’est d’être drôle ! ». Marc lui rendra hommage avec des extraits de ses plus célèbres sketchs et une revue de presse revisitée à sa manière.Le 17 juin, il fêtera son anniversaire avec des invités surprise en partenariat avec « Ensemble Contre le Mélanome »Un bulletin de vote sera remis à chaque spectateur, qui y inscrira le résultat des élections législatives. Ceux qui auront trouvé le pourcentage exact des voix du parti gagnant seront remboursés (tirage au sort des 10 premiers).

Votre billet est ici

SALLE GAVEAU PARIS 45-47 rue la Boétie Paris

MARC JOLIVET

Que la fête recommence !



Marc Jolivet est de retour avec un nouveau spectacle musical.

Un spectacle riche en sérotonine, l’hormone du bonheur !



Il est le coach du nouveau – ou de la nouvelle – président(e), qui l’appelle chaque soir, il dialogue avec sa voiture (trop) intelligente, il commente l’actualité locale et internationale, il célèbre non plus les Césars, mais les Brutus, il démontre de façon implacable la mort du second degré.

Il chante, il danse, il délire, le monde change, pas lui !

Comme le disait Guy Bedos « Notre rôle, c’est d’être drôle ! ». Marc lui rendra hommage avec des extraits de ses plus célèbres sketchs et une revue de presse revisitée à sa manière.

Le 17 juin, il fêtera son anniversaire avec des invités surprise en partenariat avec « Ensemble Contre le Mélanome »

Un bulletin de vote sera remis à chaque spectateur, qui y inscrira le résultat des élections législatives. Ceux qui auront trouvé le pourcentage exact des voix du parti gagnant seront remboursés (tirage au sort des 10 premiers).

.77.0 EUR77.0.

Votre billet est ici