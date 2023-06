Places en Musique – Une Corde dans le Vent Placette du Rond – Charrel Aubagne, 29 juin 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Cinq professeurs du Conservatoire vous proposent un programme éclectique autour d’un répertoire pour quintette à vents où le basson est remplacé par un violoncelle..

2023-06-29 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-29 20:00:00. .

Placette du Rond – Charrel

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Five teachers from the Conservatoire present an eclectic program featuring a repertoire for wind quintet, with the bassoon replaced by a cello.

Cinco profesores del Conservatorio presentan un programa ecléctico basado en un repertorio para quinteto de viento en el que el fagot es sustituido por un violonchelo.

Fünf Lehrer des Konservatoriums bieten Ihnen ein eklektisches Programm rund um ein Repertoire für Bläserquintett, bei dem das Fagott durch ein Violoncello ersetzt wird.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile