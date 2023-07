Projection Film – Co-existence Placette de la Concorde Châtillon-en-Diois, 12 août 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Projection du film Co-existence, entre la faune sauvage et les activités touristiques. Echanges avec un garde de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors et un éco-garde du Parc du Vercors..

2023-08-12 21:30:00 fin : 2023-08-12 . .

Placette de la Concorde

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of the film Co-existence, between wildlife and tourist activities. Discussions with a ranger from the Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors and an eco-ranger from the Parc du Vercors.

Proyección de la película Coexistencia, entre fauna y actividades turísticas. Coloquio con un guarda de la Reserva Natural de las Altas Mesetas de Vercors y un ecoguarda del Parque de Vercors.

Vorführung des Films Co-existence, zwischen Wildtieren und touristischen Aktivitäten. Austausch mit einem Wärter des Naturschutzgebiets Hauts Plateaux du Vercors und einem Öko-Gardisten des Parc du Vercors.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme du Pays Diois