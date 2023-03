Hendaye Fête l’Eté : « Klink » Placette Croisière Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Durée : 40 minutes. Par Marius Dince. Un jongleur. Une salle d’évasion. 40 minutes pour comprendre comment sortir. Les décisions sont prises par le public et exécutées par l’artiste. Premier spectacle solo de Marius autour du jonglage et de l’humour absurde. Cirque.

