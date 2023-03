Semaines des Enfants – Atelier « Au printemps, des couleurs en folie ! » Placette Croisière (Ancien Casino) Hendaye Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Semaines des Enfants – Atelier « Au printemps, des couleurs en folie ! » Placette Croisière (Ancien Casino), 18 avril 2023, Hendaye

2023-04-18 – 2023-04-18

Basses-Pyrénées . 14h30 : de 7 à 12 ans.

15h30 : de 3 à 6 ans. Repli aux Halles de Gaztelu si mauvais temps.

+33 5 59 20 00 34

