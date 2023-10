Musique : chants de Noël Places Kubler & de la Victoire Sélestat, 10 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Chants de Noël interprétés par la chorale de l’association Transmission.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 16:45:00. 0 EUR.

Places Kubler & de la Victoire

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Christmas carols performed by the choir of the association Transmission

Villancicos interpretados por el coro de la asociación Transmisión

Weihnachtslieder, vorgetragen vom Chor des Vereins Transmission

Mise à jour le 2023-10-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme