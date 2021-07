Places en musique Aubagne, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Aubagne.

Places en musique 2021-07-08 19:00:00 – 2021-07-08

Aubagne Bouches-du-Rhône

Jazz, musique de chambre, classique… la grande musique investit les places méconnues d’Aubagne pour le plus grand plaisir des mélomanes et amateurs en tous genres. Profitez des assises naturelles des places et squares pour apprécier le charme si particulier de notre belle ville bercé par les plus grandes mélodies.

Redécouvrez les lieux de vie méconnus d’Aubagne au son de la grande musique.

