Places en Musique Aubagne, 11 août 2022, Aubagne.

Places en Musique

Place Ste Rose Rue Ste Rose Aubagne Bouches-du-Rhône

2022-08-11 19:00:00 – 2022-08-11 20:00:00

Rue Ste Rose Place Ste Rose

Aubagne

Bouches-du-Rhône

Le duo Canopé prend sa source au sein du conservatoire d’Aix en Provence.

Les deux musiciens se découvrent rapidement une passion similaire pour la musique, les

musiques ; qu’elles soient savantes, anciennes, actuelles ou plus populaires, d’ici ou d’ailleurs… Ils aiment à explorer l’univers musical ample et

merveilleux pour le faire découvrir ou redécouvrir au public dans une formation classique. Leurs coups de cœurs respectifs les amènent à réécrire et arranger des pièces régulièrement pour avoir le plaisir de les réinvestir avec leurs instruments.

Concert Duo Canopé – Harpe et Violon

+33 4 42 18 19 19 https://www.aubagne.fr/

Rue Ste Rose Place Ste Rose Aubagne

