Places en Fête Chinon, 6 juillet 2022, Chinon.

Places en Fête

Place Mirabeau Chinon Indre-et-Loire Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

2022-07-06 – 2022-08-28

Chinon

Indre-et-Loire

Chinon Indre-et-Loire

2ème édition pour Places en Fête qui aura lieu du mercredi

6 juillet au dimanche 28 août, places Mirabeau, Victoire, Hofheim, et

Jeanne d’Arc.

Profitons de se réapproprier l’espace public le temps de l’été, pour flâner, rêver,

se reposer, lire, découvrir, … avec une végétalisation des places (pots de fleurs

géants et arbustes de saison, installation de transats, tables, chaises) permettant

de profiter d’espaces apaisés en Centre-ville.

Une programmation d’événéments est également proposée afin de présenter les

savoirs-faire et les talents locaux.

+33 2 47 93 53 00

mairie chinon

Chinon

dernière mise à jour : 2022-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme