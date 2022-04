[PLACES DU COMMERCE] – Des histoires de lieux et de vies méconnus de la traite négrière à Nantes Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

[PLACES DU COMMERCE] – Des histoires de lieux et de vies méconnus de la traite négrière à Nantes

le vendredi 22 avril à 18:00

**Quels sont les lieux nantais encore méconnus de l’histoire de la traite négrière ? En quoi le cimetière Miséricorde, la basilique Saint-Nicolas ou encore la “seigneurie” du Grand Blottereau éclairent-ils, à partir de nouveaux récits, la complexité du passé esclavagiste de Nantes ? Quelles sont les petites et grandes anecdotes qui se réfugient dans ces espaces aujourd’hui encore traversés ?** C’est ce que propose de découvrir Pop’ Média à partir d’une série de podcasts, sur une initiative du réalisateur Guillaume Ploquin et de l’architecte-anthropologue Rossila Goussanou. Chaque podcast est consacré à la découverte d’un lieu, à travers une visite commentée par un.e invité.e. Tantôt portés par les voix d’un.e historien.ne, d’un.e descendant.e d’armateur ou d’un.e écrivain.e, les enregistrements seront ensuite disponibles depuis la plateforme Pop’ Média. En parallèle, des ateliers d’éducation et de sensibilisation aux médias seront également proposés. **PODCAST 1 : LA BASILIQUE SAINT-NICOLAS** Baptêmes et mariages des « gens de couleurs » à Nantes au XVIIIe siècle Invité : Thomas Bouli **PODCAST 2 : LES SERRES TROPICALES DU PARC DU GRAND BLOTTEREAU** Les navires négriers nantais, convoyeurs des plantes tropicales en France Invités : Valérie Bouchet et Jean-Marc Rauphie

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

2022-04-22T18:00:00 2022-04-22T20:30:00

