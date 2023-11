MARCHÉ DE NOËL – LE 02/12 Places du Chai et des Magnolias Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne MARCHÉ DE NOËL – LE 02/12 Places du Chai et des Magnolias Dangé-Saint-Romain, 2 décembre 2023, Dangé-Saint-Romain. MARCHÉ DE NOËL – LE 02/12 Samedi 2 décembre, 10h00 Places du Chai et des Magnolias entrée libre La Municipalité de Dangé St-Romain organise son

Marché de Noël avec plus de 80 exposants

Samedi 02 Décembre

de 10h à 20h

en Centre bourg

Animation gratuite et restauration sur place Places du Chai et des Magnolias DANGE SAINT-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.86.40.01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

