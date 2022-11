MARCHÉ DE NOËL LE 03/12 À DANGÉ-SAINT-ROMAIN Places du Chai et des Magnolias Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

MARCHÉ DE NOËL LE 03/12 À DANGÉ-SAINT-ROMAIN Places du Chai et des Magnolias, 3 décembre 2022, Dangé-Saint-Romain. MARCHÉ DE NOËL LE 03/12 À DANGÉ-SAINT-ROMAIN Samedi 3 décembre, 10h00 Places du Chai et des Magnolias

Entrée Libre

La municipalité de Dangé St-Romain organise son Marché de Noël – Samedi 03 Décembre – Animations toute la journée et restauration sur place. Places du Chai et des Magnolias DANGE SAINT-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine La municipalité de Dangé St-Romain organise son

Marché de Noël

Samedi 03 Décembre

de 10h à 18h

Places des Magnolias et du Chai

Animations toute la journée

Téléthon

restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu Places du Chai et des Magnolias Adresse DANGE SAINT-ROMAIN Ville Dangé-Saint-Romain lieuville Places du Chai et des Magnolias Dangé-Saint-Romain Departement Vienne

Places du Chai et des Magnolias Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/

MARCHÉ DE NOËL LE 03/12 À DANGÉ-SAINT-ROMAIN Places du Chai et des Magnolias 2022-12-03 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL LE 03/12 À DANGÉ-SAINT-ROMAIN Places du Chai et des Magnolias Places du Chai et des Magnolias 3 décembre 2022 Dangé-Saint-Romain Places du Chai et des Magnolias Dangé-Saint-Romain

Dangé-Saint-Romain Vienne