HISTOIRE DE SE BALADER Places des Jardins Résal Dompaire, 20 juillet 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Histoire de se balader.

Au détour d’une balade dans Dompaire, profitons du beau temps pour raconter et écouter des histoires. Pensez à prendre vos porte-bébés ou poussettes.

Jeune public accompagné.

Sur réservation par téléphone ou par mail.. Enfants

Jeudi 2023-07-20 09:30:00 fin : 2023-07-20 10:30:00. 0 EUR.

Places des Jardins Résal

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Just for a stroll.

As we stroll through Dompaire, let?s take advantage of the fine weather to tell and listen to stories. Remember to bring your baby carrier or stroller.

Accompanied young audience.

Bookings by phone or e-mail.

Sólo para pasear

Mientras pasea por Dompaire, aproveche el buen tiempo para contar y escuchar historias. No olvide su portabebés o su cochecito.

Público joven acompañado.

Reservas por teléfono o correo electrónico.

Geschichte von einem Spaziergang.

Nutzen Sie das schöne Wetter bei einem Spaziergang durch Dompaire, um Geschichten zu erzählen und zu hören. Denken Sie daran, Ihre Babytrage oder Ihren Kinderwagen mitzunehmen.

Junges Publikum in Begleitung.

Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

