MARCHÉ NOCTURNE DU 1er AOÛT 2023 : Cafeina Mardi 1 août, 18h00 Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale 44740 Batz sur mer Public

Les marchés nocturnes se déroulent les mardis de 18h à 23h du 11 juillet au 22 août 2023.

Place des Grandes Salorges et Place de la Cathédrale.

L’occasion de partir à la rencontre d’artistes locaux, producteurs du terroir, artisans… Vous y retrouverez des articles de décoration, maroquinerie, bijoux, textiles, livres.

Restauration sur place :Galettes et crêpes, paella, traiteur créole, pâtisseries…

Dès 21h, place au concert !

Stimulant, excitant et intensément rythmé, c’est un répertoire à danser que ce quinteto vous servira sur un plateau. Tomalo !

Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale 44740 Batz sur mer

