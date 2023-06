MARCHÉ NOCTURNE DU 11 JUILLET 2023 : Duo Bleu Café Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 11 juillet 2023, Batz sur mer.

MARCHÉ NOCTURNE DU 11 JUILLET 2023 : Duo Bleu Café Mardi 11 juillet, 18h00 Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale 44740 Batz sur mer Public

Les marchés nocturnes se déroulent les mardis de 18h à 23h du 11 juillet au 22 août 2023.

Place des Grandes Salorges et Place de la Cathédrale.

L’occasion de partir à la rencontre d’artistes locaux, producteurs du terroir, artisans… Vous y retrouverez des articles de décoration, maroquinerie, bijoux, textiles, livres.

Restauration sur place :Galettes et crêpes, paella, traiteur créole, pâtisseries…

Dès 21h, place au concert !

Duo Bleu Café

Bleu Café, c’est l’alliance d’une voix lumineuse et d’une contrebasse feutrée… Des adaptations de morceaux intemporels de grands artistes tels que Sade, Queen, Amy Winehouse, Stromae, Billie Eilish, Sting… D’une ambiance « lounge » à une ambiance festive, Lou et Grem sauront vous emmener dans leurs aventures musicales avec passion et bonne humeur !

Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale 44740 Batz sur mer Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ot-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/marche-nocturne-du-11-juillet-2023-duo-bleu-cafe-marchenocturne11juillet23.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T18:00:00+02:00 – 2023-07-11T23:00:00+02:00

2023-07-11T18:00:00+02:00 – 2023-07-11T23:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE