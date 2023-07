Forum des Associations 2023 Places des Arènes Soustons, 9 septembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Plus d’une soixantaine d’Associations vous attendent afin de vous informer sur leurs différentes activités. Vous devriez y trouver votre bonheur !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 13:00:00. .

Places des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



More than sixty associations are waiting for you to inform you about their different activities. You should find what you are looking for!

Más de sesenta asociaciones le esperan para hablarle de sus diversas actividades. ¡Seguro que encuentra lo que busca!

Mehr als sechzig Vereine erwarten Sie, um Sie über ihre verschiedenen Aktivitäten zu informieren. Sie sollten auf jeden Fall etwas Passendes finden!

Mise à jour le 2023-06-29 par OTI LAS