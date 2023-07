Marché d’Ahun Places de l’église Ahun, 4 janvier 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

Venez découvrir de délicieux produits locaux, régionaux… Marché traditionnel : Fruits, légumes, miel, pain, plants de légumes et de fleurs, pâtisserie, poulets … et bien d’autres produits. Chaque mercredi !.

Places de l’église

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and discover delicious local and regional products… Traditional market : Fruits, vegetables, honey, bread, vegetable and flower plants, pastries, chickens … and many other products. Every Wednesday !

Venga a descubrir deliciosos productos locales y regionales… Mercado tradicional: frutas, verduras, miel, pan, plantas de hortalizas y flores, pasteles, pollos… y muchos otros productos. Todos los miércoles

Kommen Sie und entdecken Sie köstliche lokale und regionale Produkte… Traditioneller Markt: Obst, Gemüse, Honig, Brot, Gemüse- und Blumenpflanzen, Backwaren, Hühner … und viele andere Produkte. Jeden Mittwoch!

