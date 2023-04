Marché le samedi matin Places de la République, de la Montagne et rue de la Berbiziale, 1 janvier 2023, Issoire.

Le marché d’Issoire est le deuxième marché le plus important du Puy-de-Dôme. Tous les samedis matins, les producteurs et commerçants s’installent de la place de la République à la place de la Montagne en passant par la rue Berbiziale..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Places de la République, de la Montagne et rue de la Berbiziale

Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



The market of Issoire is the second most important market of Puy-de-Dôme. Every Saturday morning, producers and traders set up shop from the Place de la République to the Place de la Montagne via the Rue Berbiziale.

El mercado de Issoire es el segundo más importante del Puy-de-Dôme. Todos los sábados por la mañana, productores y comerciantes se instalan desde la plaza de la República hasta la plaza de la Montaña, pasando por la calle Berbiziale.

Der Markt in Issoire ist der zweitgrößte Markt im Département Puy-de-Dôme. Jeden Samstagvormittag lassen sich die Produzenten und Händler vom Place de la République über die Rue Berbiziale bis zum Place de la Montagne nieder.

Mise à jour le 2022-12-14 par Auvergne Pays d’Issoire